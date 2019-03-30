Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш призвал международное сообщество усилить поддержку миротворческих операций ООН, особенно в сфере повышения уровня технического обеспечения.

"По мере того как конфликты становятся все более сложными и связаны с бОльшими рисками, наши операции должны соответствовать этим вызовам", – заявил Гутерриш в пятницу, выступая перед более чем ста министрами обороны, министрами иностранных дел и дипломатами.

В миротворческих силах ООН служат почти сто тысяч военнослужащих и полицейских из 127 государств, которые принимают участвуют в 14 операциях в Гаити, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. На эти цели ежегодно расходуется около 7 млрд долларов. В прошлом году 27 миротворцев погибли при исполнении служебных обязанностей.