Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта в Сирии к незамедлительной и безусловной деэскалации насилия. "Политическое решение - единственный путь прекращения насилия и ужасающих страданий населения Сирии", - заявил представитель генсека в Нью-Йорке в субботу, 10 февраля. По его словам, Гутерриш наблюдает за "вызывающей беспокойство военной эскалацией" внутри Сирии и за опасным распространением этого конфликта за границы этого государства.
В субботу сирийские ПВО неподалеку от границы сбили израильский истребитель F-16. После этого израильские ВВС нанесли массированные удары по целям на сирийской территории, разбомбив ряд объектов сирийских ПВО, стратегически важный военный аэродром Т4 в центральной части Сирии, а также "иранские цели". Израиль заявляет, что начал наносить воздушные удары по территории Сирии после того, как в его воздушное пространство вторгся иранский беспилотник. Иран, однако, утверждает, что не засылал беспилотник в Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 10 февраля предупредил об угрозе новой эскалации конфликта. Он подчеркнул, что его страна стремится к миру, однако будет защищаться от любого нападения и любой попытки нарушить ее суверенитет. В воскресенье, 11 февраля, кабинет безопасности Израиля обсудит дальнейшие действия. В ночь на воскресенье ситуация была спокойной, в северной части Израиля дети с утра пошли в школу.
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