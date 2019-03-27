Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал к спокойствию участников конфликта в Секторе Газа, где накануне израильская авиация провела бомбардировку объектов террористической группировки ХАМАС в ответ на продолжающийся обстрел территории Израиля.
Donaldas Trumpas, Antonio Guterresas
© Reuters / Scanpix

"Мы полагаем, что теперь абсолютно необходимо избежать обострения ситуации и проявлять сдержанность... Мы призываем к сдержанности... чтобы люди больше не страдали ни в Израиле, ни в Газе, ни в целом в Палестинской автономии", – заявил Гутерриш.

Во вторник в Совете Безопасности США состоялось ежемесячное заседание по поводу ситуации в Палестинской автономии. Николай Младенов, специальный координатор по Ближневосточному мирному процессу, проинформировал 15 представителей государств-членов Совбеза о том, что сейчас происходит на границе Израиля и палестинских территорий.

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По словам Младенова, за последние 24 часа из Газы в направлении Израиля было выпущено не менее 103 ракет и снарядов, а израильские ВВС нанесли 42 удара по различным позициям в Секторе Газа.

Ситуация в регионе стала накаляться с середины марта, после того, как тысячи палестинцев провели преимущественно мирные акции протеста в контролируемом ХАМАСом секторе Газа, выступая против ухудшения экономической ситуации в этом регионе. Сотрудники служб безопасности ХАМАС применили насилие для разгона участников протестов.

Посол Израиля в ООН предупредил, что если ракетные обстрелы будут продолжаться, "руководство ХАМАС... будет похоронено в туннелях Газы". Он призвал международное сообщество осудить ХАМАС и признать его террористической организацией.

Соединенные Штаты и Европейский союз объявили ХАМАС террористической группировкой, однако другие страны, включая Россию, этого так и не сделали.

"Голос Америки"
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