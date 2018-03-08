По словам главы ООН, в мире по-прежнему доминируют мужчины во всех сферах, включая правительства стран, государственные органы, частные компании и международные организации. Поэтому ООН "сделала гендерный паритет важной частью своей реформы", отметил Гутерриш.

"Мы уже достигли паритета в Группе старших руководителей — на самом высоком уровне управления ООН. И в ближайшее время мы добьемся его на уровне страновых руководителей ООН. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях", — сказал он.

Как заметил Генсек ООН, это станет "ключевым элементом для борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и борьбы с сексуальными домогательствами". По его словам, в ООН прилагают усилия для того, чтобы "женщины и мужчины работали вместе на условиях полного равенства", поскольку таким образом они внесут вклад в построение мира, в котором "между женщинами мужчинами также будет полное равенство".