Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании объявил ”красную тревогу” и назвал главные угрозы, стоящие перед человечеством, сообщает ТАСС.
JTO būstinė Ženevoje
© Reuters/Scanpix

В первую очередь он отметил, что глобальное беспокойство мира по поводу ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. «Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия», — добавил Гутттериш.

По его мнению, мир сделал шаг назад, что его еще можно сделать безопасным, если мировые лидеры объединятся.

В середине декабря журнал The National Interest опубликовал список стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну. Он был составлен специалистьм по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессором Робертом Фарли. По его мнению, самым опасным регионом мира сейчас является Корейский полуостров. Также в список вошли Тайвань, Украина, Турция и Персидский залив.

Lenta.ru
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