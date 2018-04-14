"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — сообщил Гуттериш.

Он добавил, что Совбез ООН несет ответственность за соблюдение международного мира и безопасности и призвал "воздержаться от актов, которые будут способствовать эскалации" в Сирии. Осуждать действия США и союзников он не стал, отмечает "Газета.ру".

При этом Гуттериш назвал недопустимым использование химоружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совбез отклонил российский проект резолюции, а РФ наложила вето на американский.

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.

Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.

По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.