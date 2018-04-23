"Ясно одно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше и ситуацией сейчас. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков. Во время предыдущей холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля. Теперь больше нет тех механизмов", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек посетовал, что пока в Совбезе ООН существуют принципиальные разногласия по каждому вопросу, решить ситуацию вокруг Сирии невозможно. "В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона. Очевидно наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько разрознен", - подчеркнул он.

По мнению Гутерриша, главная структурная проблема Совбеза в том, что он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны. "Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН", - заявил руководитель организации.

Отметим, что в начале апреля президент США Дональд Трамп в одном из своих твитов заявил, что отношения США и России "сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны". "Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики - это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?" - задался вопросом он.

Российский лидер Владимир Путин незадолго до этого отмечал в интервью NBC, что выход США из договора по ПРО является началом гонки вооружений между двумя странами. При этом он назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале холодной войны. "Я думаю, что те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой", - пояснил Путин.

На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что Путин, несмотря на санкции США и обстрелы Сирии, хочет дать Трампу еще один шанс для налаживания отношений. По данным одного из собеседников агентства, Кремль дал указание чиновникам смягчить антиамериканскую риторику, набирающую силу в последнее время.

Именно позицией Путина объясняется неожиданное решение депутатов Госдумы отложить до 15 мая рассмотрение законопроекта об ответных санкциях в отношении США, заявили два источника. Относительно ограниченный характер ударов, нанесенных в минувшие выходные по объектам, предположительно связанным с производством и хранением химического оружия в Сирии, в Кремле восприняли как позитивный знак, утверждало агентство.