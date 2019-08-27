Генсек ООН на саммите G7 объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

По словам главы Организации, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории планеты, а период 2015-2019 годов, скорее всего, станет самым жарким годами за всю историю метеонаблюдений.

"По данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – заявил генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии, где только в июле растаяло 179 миллиардов тонн льда, масштабных лесных пожарах в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии. Все перечисленные пожары, по его словам, привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году). И научные данные это подтверждают", – заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что "мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году".

Все эти цели были декларированы в Парижском соглашении по климату 2015 года, которые подписали почти 200 стран, в том числе предыдущий президентом США Барак Обама. Однако следующий президент США Дональд Трамп в 2017 году вышел из договора и отказался выделять деньги на то, чтобы реализовывать "зеленые технологии" как внутри США, так и за пределами страны.

На саммите "семерки" в Биаррице Трамп демонстративно проигнорировал все заседания по изменениям климата, сославшись на то, что у него на это время назначены другие встречи.