Присутствие в странах Балтии многонациональных боевых батальонов НАТО полностью исключает возможность повторения в регионе "крымского сценария". Такое мнение во время визита в Оттаву высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".
Jensas Stoltenbergas
© AP / Scanpix

"Что-либо подобное тому, что случилось в украинском Крыму или в восточной Украине, не может произойти в государствах Балтии, поскольку там присутствует НАТО, предоставляя гарантии безопасности и обеспечивая мощное сдерживание", — сказал Столтенберг.

По его словам, если на какое-то из балтийских государств все же будет совершено нападение, "НАТО немедленно отреагирует, поскольку уже развернуло свои силы".

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Он также с признательностью отметил готовность Канады возглавить многонациональный батальон, дислоцированный в Латвии.

"Важность присутствия канадских подразделений в Латвии и американских в Польше частично заключается в том, что они — профессиональные, хорошо обученные и оснащенные, а частично в том, что это очень мощный сигнал трансатлантического единства. НАТО — настоящий трансатлантический союз", — отметил генсек альянса.

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