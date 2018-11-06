При этом, по словам шефа НАТО, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой". "От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", — отметил Столтенберг. Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.
Столтенберг: "Издержки войны гораздо дороже, чем цена мира"
Самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики, считает Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы — более комплексные". "Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", — напомнил Столтенберг.
Несколько дней назад Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда шеф НАТО также отметил, что альянс не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений. "Поэтому нам следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией", — заявил Столтенберг.
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