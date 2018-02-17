В это же время Столтенберг подчеркнул, что именно Россия и Китай "играют особую роль в отношениях с КНДР и решении этих проблем". При этом он не согласился с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, который заявил о большом влиянии заявлений Вашингтона о "готовности США стереть КНДР с лица земли" на кризис на Корейском полуострове.

Руководитель Североатлантического альянса отметил, что ключевым активом НАТО является ядерное оружие. "Североатлантический альянс был и останется ядерным альянсом, наши ядерные силы - и в первую очередь ядерные силы США - останутся главным средством сдерживания для НАТО", - добавил он.

Еще в октябре 2017 года Столтенберг признавал, что и европейские страны, и страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости ракет КНДР. "Ракета, которая может долететь до западного побережья США, также может долететь и до Европы", - пояснял он.

На днях вице-президент США Майкл Пенс рассказал о революционном изменении позиции Белого дома относительно перспектив переговоров с Пхеньяном. По его словам, Вашингтон готов вслед за южнокорейскими союзниками начать диалог с руководством Северной Кореи, не дожидаясь выполнения требований по денуклеаризации полуострова.

Пенс пояснил, что в ходе двух встреч с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он достиг договоренностей об условиях дальнейшего взаимодействия с Северной Кореей. По его словам, Вашингтон может присоединиться к переговорам после того, как Сеул начнет процесс.

Ранее США категорически отказывались вступать в диалог с Пхеньяном до тех пор, пока не будут выполнены требования союзников относительно отказа от северокорейской ядерной программы.

"Дело в том, что давление не будет ослабевать, пока они не начнут реально делать то, что мы считаем существенными шагами к нуклеаризации. Кампания максимального давления будет продолжаться, давление будет усиливаться. Но если они хотят говорить, то мы поговорим", - заверил вице-президент США.

FP: США готовятся к масштабным кибератакам по инфраструктуре Северной Корее

Тем временем журналистка Foreign Policy Дженна Маклафлин в своем материале со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц пишет о том, что администрация США "наращивает разведывательный потенциал, чтобы сосредоточиться на Корейском полуострове". В это же время другие собеседники рассказали ей о "почти беспрецедентной спешке в ведомствах, отвечающих за шпионаж и кибервойну".

"На деле первый удар по северокорейскому режиму может быть цифровым, а не физическим, утверждают два отставных сотрудника разведки, осведомленные о приготовлениях. В то время как северокорейский лидер Ким Чен Ын хвалится прогрессом своей страны в разработке ракет, правительство США в последние шесть месяцев приступило в нескольких странах, в том числе в Южной Корее и Японии, к тайному созданию основ для возможных кибератак по Северной Корее", - говорится в материале, который цитирует InoPressa.

По словам источников издания, военных аналитиков-резервистов вновь призывают на службу, чтобы они сосредоточились на Северной Корее. Частные компании, работающие по контрактам с американскими военными и разведкой, ищут аналитиков со знанием корейского языка, в том числе с обязанностями по выявлению и вербовке так называемых "людей-источников разведданных".

"Управление военной разведки (DIA) после праздников пережило момент "Ой, блин", как поведал журналу другой источник: тогда всерьез началось срочное планирование переброски ресурсов на Восточную Азию. Некоторые эксперты из таких сфер, как противодействие терроризму и наркоторговле, внезапно получают новые задания или опасаются, что вскоре такие задания поступят, им велят перевести взгляд на Корейский полуостров, как указал третий источник", - говорится в материале.

В конце января США в очередной раз расширили санкции против КНДР из-за ядерной программы Пхеньяна. На этот раз в черный список попали девять компаний, 16 физических лиц и шесть северокорейских судов. Отныне американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР с поставками в нарушение введенных против Северной Кореи международных санкций. На этом фоне Пхеньян, по словам американского лидера, "с каждым днем приближается" к способности запустить ракету большой дальности в сторону Соединенных Штатов.

При этом в начале января Трамп отметил положительный эффект от санкций против северокорейского режима. "Санкции и другие инструменты давления начали оказывать большое влияние на Северную Корею. Солдаты КНДР в спешке бегут в Южную Корею. "Рокетмен" (так президент США называет северокорейского лидера Ким Чен Ына. - Прим. NEWSru.com) теперь впервые захотел разговаривать с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости", - заявил тогда Трамп.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на запуск Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР и потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.