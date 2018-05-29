Столтенберг назвал "все более напористую " Россию одной из самых больших проблем безопасности для страны НАТО, отмечает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО будет противостоять этим вызовам, сочетая политический диалог и военное сдерживание.

Ранее генсек НАТО призвал Москву признать ее ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" на востоке Украины и сотрудничать с международным расследованием инцидента. Европейский Союз обратился к России с аналогичным призывом — сотрудничать со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности.

24 мая Международная следственная группа на пресс-конференции в голландском Утрехте объявила, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил в Курске.

Москва отвергает все обвинения Международной следственной группы. Президент России Владимир Путин отверг причастность России к катастрофе "Боинга". По его мнению, существует "несколько версий", в том числе — "версия ракеты украинской армии, и самолета, и так далее". При этом "нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов", а доверия не будет без "полноценного участия в работе расследования" российской стороны, отметил Путин.