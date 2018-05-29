Столтенберг назвал "все более напористую " Россию одной из самых больших проблем безопасности для страны НАТО, отмечает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО будет противостоять этим вызовам, сочетая политический диалог и военное сдерживание.
Ранее генсек НАТО призвал Москву признать ее ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга" на востоке Украины и сотрудничать с международным расследованием инцидента. Европейский Союз обратился к России с аналогичным призывом — сотрудничать со следствием, чтобы привлечь виновных к ответственности.
24 мая Международная следственная группа на пресс-конференции в голландском Утрехте объявила, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил в Курске.
Москва отвергает все обвинения Международной следственной группы. Президент России Владимир Путин отверг причастность России к катастрофе "Боинга". По его мнению, существует "несколько версий", в том числе — "версия ракеты украинской армии, и самолета, и так далее". При этом "нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов", а доверия не будет без "полноценного участия в работе расследования" российской стороны, отметил Путин.
В Латвии требуют обнародовать номенклатурные дела пособников чекистов и нацистов (4)
В Латвии Комиссия по научному изучению КГБ ЛССР...
СМИ: Twitter принимает болгарских пользователей за российских ботов
Пользователи социальной сети Twitter из Болгарии...
Власти Австрии хотят увязать размер пособий со знанием немецкого (3)
Австрийская правящая коалиция в составе консерваторов...
Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель рейса MH17 (100)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на...
Глава МИД Польши призвал Запад продлить санкции против России (30)
Западные страны должны продлить экономические санкции...
TOP новостей
Закономерное вымирание села в Литве: больше половины земель в руках у крупных землевладельцев (36)
Приближается новый период европейской помощи....
Президент бизнес-конфедерации: налоговая реформа может остановить эмиграцию (7)
Налоговая реформа может остановить эмиграцию, считает...
Погода: тропическая жара продлится до четверга (2)
Очень жарко и сухо – так можно описать погоду на...
Начинается кампания по призыву исполнить 6 июля гимн Литвы за границей (55)
29 мая во дворе Центра исследования государства в...
Премьер-министр Литвы не декларировал принадлежащие жене акции (10)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис указал, что...