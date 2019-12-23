Столтенберг не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным. Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам в Донбассе.
Москва со своей стороны обвиняет НАТО в расширении на Восток и размещении войск альянса на территории бывших советских республик в рамках санкций, введенных против России на фоне украинского кризиса.
Ободряющие слова Трампа
Предложение Столтенберга о встрече с Путиным прозвучало после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Лондоне выразил мнение, что переговоры Столтенберга с Россией не стали бы проблемой. Трамп тогда подчеркнул, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения, а НАТО следует постоянно вести диалог с Москвой.
Германия и Франция уже долгое время придерживаются аналогичной точки зрения. В то же время страны Центральной и Восточной Европы критически относятся к этому, подчеркивая, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования конфликта вокруг Украины.
В интервью dpa Столтенберг сказал, что он согласен с этим, но одновременно подчеркнул важность диалога. "Россия - наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", - добавил он.
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