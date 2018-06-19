"Россия — наш сосед, и так будет и впредь. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, совмещения защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, стараться улучшать наши отношения с РФ и снижать напряженность", — объяснил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул также, что альянс не собирается зеркально отвечать на действия Москвы — "танком на танк, ракетой на ракету, ядерный боеприпас на ядерный боеприпас". "Но, конечно, мы должны быть уверены, что НАТО адаптируется ко все более решительно настроенной России, активно инвестирующей в современные вооружения", — продолжил он.

Столтенберг: Трамп больше не считает НАТО "устаревшим" альянсом

Йенс Столтенберг отметил также, что американский президент Дональд Трамп, который ранее называл НАТО "устаревшей" организацией, больше так не считает. "Когда я был с визитом в Белом доме, он сказал, что (Североатлантический альянс. — Ред.) больше не является устаревшим. Потому что он понял, что европейские союзники начали вкладывать больше денег в оборону", — рассказал генсек НАТО. Кроме того, по словам Столтенберга, Трамп увидел активизацию НАТО в борьбе с терроризмом.

"Так что я уверен, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, но и на деле, ведь с момента вступления Трампа в должность президента финансирование Соединенными Штатами европейской безопасности, американского присутствия в Европе увеличилось на 40 процентов", — резюмировал он.