"Россия — наш сосед, и так будет и впредь. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, совмещения защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, стараться улучшать наши отношения с РФ и снижать напряженность", — объяснил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул также, что альянс не собирается зеркально отвечать на действия Москвы — "танком на танк, ракетой на ракету, ядерный боеприпас на ядерный боеприпас". "Но, конечно, мы должны быть уверены, что НАТО адаптируется ко все более решительно настроенной России, активно инвестирующей в современные вооружения", — продолжил он.
Столтенберг: Трамп больше не считает НАТО "устаревшим" альянсом
Йенс Столтенберг отметил также, что американский президент Дональд Трамп, который ранее называл НАТО "устаревшей" организацией, больше так не считает. "Когда я был с визитом в Белом доме, он сказал, что (Североатлантический альянс. — Ред.) больше не является устаревшим. Потому что он понял, что европейские союзники начали вкладывать больше денег в оборону", — рассказал генсек НАТО. Кроме того, по словам Столтенберга, Трамп увидел активизацию НАТО в борьбе с терроризмом.
"Так что я уверен, что президент Трамп и США привержены НАТО не только на словах, но и на деле, ведь с момента вступления Трампа в должность президента финансирование Соединенными Штатами европейской безопасности, американского присутствия в Европе увеличилось на 40 процентов", — резюмировал он.
Генсек НАТО рассказал о стратегии поведения альянса с Россией (13)
НАТО не хочет изолировать Россию и вступать в новую...
Пик популярности: рейтинг Трампа достиг в США рекордного уровня (2)
Жители США стали лучше относиться к политике,...
В Израиле украинец убил молдаванина за то, что тот обозвал его хохлом (7)
Суд Центрального округа в израильском городе Лоде...
Россия запретила въезд латвийским политикам, поддержавшим санкции по "делу Магнитского" (3)
Министерство иностранных дел России накануне...
Навальный готовит всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста (21)
Российский политик Алексей Навальный организует...
TOP новостей
Ректор ВУ: зарплата доцента уже сравнялась с зарплатой водителя (2)
Ученые могут заниматься научными исследованиями...
"Содра" пересчитала пенсии: проверьте, на что можете рассчитывать (128)
С начала этого года в Литве вступил в силу закон, в...
В Литве появилась возможность поменять права по интернету (2)
Regitra расширяет предоставление электронных услуг,...
Ожидается переменная погода: в конце недели похолодает
В ближайшие дни ждет немало перемен. После солнечной...
Генсек НАТО рассказал о стратегии поведения альянса с Россией (13)
НАТО не хочет изолировать Россию и вступать в новую...