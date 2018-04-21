Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике действия России, и в то же время напомнил о необходимости диалога - однако, при определенных условиях. Комментарий генсека Североатлантического альянса в субботу, 21 апреля, опубликовала газета Die Welt.
По словам Столтенберга, Россия в значительной манере наращивает военную мощь, поддерживает жестокий режим в Сирии, проводит кибератаки и вмешивается в выборы в других странах. С Россией тяжело вести диалог, однако это важно, отметил генсек альянса. "НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - подчеркнул Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО приветствовал российскую политику правительства Германии. По его мнению, ФРГ настаивает на "двустороннем подходе в коммуникации с РФ: сильная защита и диалог".
НАТО не желает новой гонки вооружений
В начале апреля Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений с Россией. Уже тогда он подчеркнул, что НАТО отнюдь не старается изолировать Россию на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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