С Россией тяжело вести диалог, однако это важно, подчеркнул Йенс Столтенберг. "НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - заявил он.
Jensas Stoltenbergas
© AP / Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике действия России, и в то же время напомнил о необходимости диалога - однако, при определенных условиях. Комментарий генсека Североатлантического альянса в субботу, 21 апреля, опубликовала газета Die Welt.

По словам Столтенберга, Россия в значительной манере наращивает военную мощь, поддерживает жестокий режим в Сирии, проводит кибератаки и вмешивается в выборы в других странах. С Россией тяжело вести диалог, однако это важно, отметил генсек альянса. "НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО приветствовал российскую политику правительства Германии. По его мнению, ФРГ настаивает на "двустороннем подходе в коммуникации с РФ: сильная защита и диалог".

НАТО не желает новой гонки вооружений

В начале апреля Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений с Россией. Уже тогда он подчеркнул, что НАТО отнюдь не старается изолировать Россию на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Из-за ветра задерживаются рейсы в аэропорту "Рига"; два борта ушли в Каунас и Таллин

Сильный порывистый ветер в субботу, 21 апреля, стал...

В ООН заявили о недостатке средств для оказания гумпомощи Украине (5)

Из необходимых средств на гуманитарную помощь Донбассу...

В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин (2)

В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни,...

В Ереване полиция задерживает протестующих (3)

Полиция пытается препятствовать массовым...

Генсек НАТО рассчитывает на диалог с Россией (36)

С Россией тяжело вести диалог, однако это важно,...

TOP новостей

Компания ищет бухгалтера без маленьких детей, мотив удивляет (1)

Литовская компания, которая находится в Клайпеде , ищет...

Рейтинг "крестьян" снижается, консерваторы идут вперед (15)

Популярнейшей политической партией в Литве остается...

Марюс Ивашкявичюс. Блеск и ужас Москвы (52)

В московском Басманном суде, разбирающем дело Кирилла...

По всей Литве проходит акция "Делаем" (19)

21 апреля по всей Литве проходит акция "Делаем"....

Погода: прогнозируют похолодание (1)

В выходные ожидаются перемены: тепло спадет, время от...