Для борьбы с пропагандой России необходимо увеличить влияние свободных и независимых СМИ, а не отвечать «еще большей пропагандой». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNBC в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

По его словам, Россия «вмешивается в демократические политические процессы во многих странах», в том числе в странах-участницах НАТО. Для противодействия «российской угрозе» Североатлантический альянс должен выработать несколько способов защиты, считает Столтенберг. Так, необходимо усовершенствовать навыки кибербезопасности, а также отвечать правдой и фактами на российскую пропаганду.

Статьи по теме:
Россия и Запад в Мюнхене: больше речей, меньше надежды на сближение  (61)
Лавров отрицает наличие следов "всемогущей российской угрозы" в Европе  (18)

«Мы должны бороться с такой информацией при помощи фактов. Я не думаю, что лучшим способом ответить будет пропаганда, дезинформация с еще большим объемом пропаганды, но фактами и правдой», — сказал Столтенберг.

«Я не думаю, что лучший способ отвечать на пропаганду и дезинформацию еще большей пропагандой. Однако это получится с помощью фактов и правды. Для этого нам нужны свободные, независимые СМИ», — сказал Столтенберг. Он добавил, что этот путь обеспечит существование «свободных и открытых демократических процессов».

В ноябре прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно называла Россию угрозой мировому порядку. В частности она обвинила Москву в попытке влиять на выборы в других странах и в «военизации информации» через использование фейковых новостей ради разжигания раздора в обществе. Позже в НАТО больше половины русскоязычных твиттер-аккаунтов назвали ботами, пытающимися «манипулировать общественных мнением о региональной геополитике». Россию также обвиняли во вмешательстве в выборы в США и в попытках повлиять на исход президентских выборов во Франции.

Ранее Терезы Мэй заявила о создании новой структуры для борьбы с фейковыми новостями. Кроме того, Евросоюз выделит на противостояние российской пропаганде более 1 млн евро в год.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

ФОТО: Акция в поддержку Саакашвили в Киеве собрала тысячи людей (4)

В день проведения антиправительственной акции шесть...

Бывший агент ЦРУ: американские спецслужбы давно вмешиваются в выборы по всему миру (19)

Американские спецслужбы проводили операции по...

США раследуют гибель россиян при авиаударе в Сирии (6)

Российские военные, координирующие действия в Сирии с...

Ученые выявили типажи склонных к супружеским изменам людей (2)

Исследователи из Университета штата Флорида в США...

Генсек НАТО призвал бороться с российской пропагандой с помощью правды (33)

Для борьбы с пропагандой России необходимо увеличить...

TOP новостей

Президент Грибаускайте заявила, что Литва поддержит Польшу в споре с ЕС (233)

Литва намерена поддержать Польшу в ее споре с...

Врачей больше, живут дольше: показатели здравоохранения в Литве за столетие (83)

За прошедшие сто лет средняя продолжительность жизни в...

В Вильнюсе заявили об Акте 17 февраля: равный доступ, имена женщин и #metoo (10)

В субботу, на следующий день после торжеств в связи с...

Andrzejus Duda ir Dalia Grybauskaitė

Литва и Польша едины в позиции против газопровода Nord Stream - 2 (80)

Президенты Литвы и Польши придерживаются единого...

Ночной рейд в Вильнюсе: водители BMW и Audi предпочитали быть без прав (9)

В воскресенье ночью на столичных улицах дорожная...