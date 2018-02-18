По его словам, Россия «вмешивается в демократические политические процессы во многих странах», в том числе в странах-участницах НАТО. Для противодействия «российской угрозе» Североатлантический альянс должен выработать несколько способов защиты, считает Столтенберг. Так, необходимо усовершенствовать навыки кибербезопасности, а также отвечать правдой и фактами на российскую пропаганду.
«Мы должны бороться с такой информацией при помощи фактов. Я не думаю, что лучшим способом ответить будет пропаганда, дезинформация с еще большим объемом пропаганды, но фактами и правдой», — сказал Столтенберг.
«Я не думаю, что лучший способ отвечать на пропаганду и дезинформацию еще большей пропагандой. Однако это получится с помощью фактов и правды. Для этого нам нужны свободные, независимые СМИ», — сказал Столтенберг. Он добавил, что этот путь обеспечит существование «свободных и открытых демократических процессов».
В ноябре прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно называла Россию угрозой мировому порядку. В частности она обвинила Москву в попытке влиять на выборы в других странах и в «военизации информации» через использование фейковых новостей ради разжигания раздора в обществе. Позже в НАТО больше половины русскоязычных твиттер-аккаунтов назвали ботами, пытающимися «манипулировать общественных мнением о региональной геополитике». Россию также обвиняли во вмешательстве в выборы в США и в попытках повлиять на исход президентских выборов во Франции.
Ранее Терезы Мэй заявила о создании новой структуры для борьбы с фейковыми новостями. Кроме того, Евросоюз выделит на противостояние российской пропаганде более 1 млн евро в год.
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