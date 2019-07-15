Россия должна сделать все, чтобы "сохранить жизнеспособность" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уверенность в этом высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его комментарий разместила на своем сайте в воскресенье, 14 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности", - подчеркнул глава НАТО.
"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, добавил он.
"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указал Йенс Столтенберг.
Передвижная ракетная система
Генсек предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.
"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть" от систем слежения, уверен Столтенберг. "Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", - подчеркнул он.
Срок ультиматума США истекает в августе
За три недели до предполагаемого прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз также настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 14 июля распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.
В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.
В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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