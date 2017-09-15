Назвав действия Пхеньчна "безрассудным нарушением резолюций ООН", он написал в своем микроблоге Twitter, что эти испытания представляют серьезную угрозу для мира и безопасности во всем мире.
N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 15, 2017
Пхеньян осуществил очередной запуск баллистической ракеты 15 сентября. Она двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал.
Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск с тех пор, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.
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