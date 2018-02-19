"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены", - сказал Столтенберг журналистам на состоявшейся на днях Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по РИА "Новости").

Генсек НАТО призвал Москву строго соблюдать условия Договора РСМД, который запрещает размещение новых ракет на европейской части и является важной составной частью поддержания мира на континенте. Он также отметил, что ни НАТО, ни Россия не заинтересованы в гонке вооружений.

В Москве ответили встречными обвинениями. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что гонку вооружений провоцирует не Россия, а новая оборонная стратегия США и планы по развитию ядерного оружия, передает "Интерфакс".

"Совсем недавно Вашингтон опубликовал новые версии оборонительной стратегии и ядерной доктрины. Несомненно, эти документы, имеющие наступательный, если не сказать агрессивный характер, учитываются при уточнении направленности военного строительства России. Оцениваем их как "приглашение" нашей стране и другим геополитическим оппонентам США к новой гонке вооружений", - сказал Шаманов в понедельник, 19 февраля, на брифинге для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в РФ.

"Однако, как отметил наш президент, провокации, которые происходят, не втянут нас в гонку вооружений, потому что мы продолжаем жить по принципу Александра Васильевича Суворова: не числом, а умением будем защищать наши национальные интересы", - отметил он.

Напомним, в октябре 2017 года Минобороны объявило о завершении испытаний новой ракеты для комплексов "Искандер". Ранее было принято решение об их размещении в Калининградской области, причем на постоянной основе (до этого ракеты направляли туда лишь временно).

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что после проведения испытаний новых ракет Москву обвинили в нарушении Договора о РСМД.

В России все обвинения отрицают. Тем не менее конгресс США ранее согласовал выделение денег из бюджета Минобороны США на 2018 год на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на "нарушение Россией Договора о РСМД".

В проекте бюджета США на 2019 фискальный год, подготовленном администрацией Белого дома, на оборонные расходы планируется потратить 686 млрд долларов. Из них президент США Дональд Трамп предлагает направить 24 млрд долларов на модернизацию ядерной триады.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия же выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.