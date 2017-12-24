Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что флот Североатлантического альянса потерял навыки борьбы в море. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Jensas Stoltenbergas
© AP / Scanpix

«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — отметил Столтенберг.

По его словам, в НАТО обеспокоены активностью российских подводных лодок в Средиземноморье и Атлантике, которая «находится на высочайшем уровне» со времен Холодной войны. «Россия инвестировала большие средства и повышение морских возможностей, особенно в области строительства подводных лодок», — следует из слов главы альянса.

Он заявил, что в ближайшее время НАТО ликвидирует свое отставание — для этого будет создано новое управление по логистике для Атлантики и Европы. Оно обеспечит регулярное пополнение состава военно-морских войск и транпортировку техники через Атлантический океан.

Ранее командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон говорил, что в альянсе обеспокоились из-за активности российских подводных лодок. По мнению командира, Россия увеличивает инвестиции, что «возродить свои морские возможности», которые ухудшились после распада Советского Союза.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе пожаловались на активность российских субмарин около подводных интернет-кабелей, рассказали The Washington Post осведомленные источники. Чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры в Северной Атлантике, НАТО решил восстановить командные пункты, закрытые после «холодной войны». Союзники НАТО, в свою очередь, намерены разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.

Телеканал "Дождь"
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