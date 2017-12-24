«После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — отметил Столтенберг.
По его словам, в НАТО обеспокоены активностью российских подводных лодок в Средиземноморье и Атлантике, которая «находится на высочайшем уровне» со времен Холодной войны. «Россия инвестировала большие средства и повышение морских возможностей, особенно в области строительства подводных лодок», — следует из слов главы альянса.
Он заявил, что в ближайшее время НАТО ликвидирует свое отставание — для этого будет создано новое управление по логистике для Атлантики и Европы. Оно обеспечит регулярное пополнение состава военно-морских войск и транпортировку техники через Атлантический океан.
Ранее командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон говорил, что в альянсе обеспокоились из-за активности российских подводных лодок. По мнению командира, Россия увеличивает инвестиции, что «возродить свои морские возможности», которые ухудшились после распада Советского Союза.
Кроме того, в Североатлантическом альянсе пожаловались на активность российских субмарин около подводных интернет-кабелей, рассказали The Washington Post осведомленные источники. Чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры в Северной Атлантике, НАТО решил восстановить командные пункты, закрытые после «холодной войны». Союзники НАТО, в свою очередь, намерены разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подводных лодок.
КНДР расценила новые санкции ООН как "акт войны" (4)
Пхеньян счел новые штрафные меры Совбеза ООН...
Ударят ли США долларом голосовавших против них в ООН по Иерусалиму? (4)
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов...
Китай продемонстрировал полет крупнейшего самолета-амфибии
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый...
Генсек НАТО говорит о превосходстве военно-морских сил России (47)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...
На Филиппинах сгорел торговый центр: почти 40 погибших
На Филиппинах в городе Давао произошел крупный пожар в...
TOP новостей
Из расчета на 12 блюд: поездки жителей Литвы в Польшу вряд ли окупаются (83)
Проведенное сайтом Pricer.lt и DELFI сопоставление цен в двух...
Фигурант "болотного дела" о следствии: это самый крупный политический процесс (33)
Дмитрий Бученков, который в России проходил по так...
"Подарочек" полиции водителям: на скидки в Рождество не надейтесь (6)
Водителей на взморье, находящихся в приподнятом...
В Клайпеде на мель сел сухогруз с командой из 20 человек на борту от спасательной операции отказались (108)
Из-за разыгравшейся ночью бури на море в Клайпеде , у...
Погода на Рождество обещает быть теплой и дождливой (3)
В Сочельник и на Рождество в этом году погода обещает...