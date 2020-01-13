НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на понедельник, 13 января, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа — Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", — заявил он агентству dpa. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.
Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД. "Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии — в том числе и современное ядерное оружие", — указал глава альянса. По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.
Ракета 9М729
Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) — разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) "Новатор", расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.
США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж.
В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИД РФ и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.
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