Об этом агентству Reuters в понедельник, 6 ноября, сообщили три осведомленных источника в министерстве юстиции и Конгрессе.
Таким образом, у демократов будет возможность расспросить Сешнса о его прошлых заявлениях, касающихся связей сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с российскими представителями.
Открытое слушание, предварительно запланированное на 14 ноября, проводится в рамках регулярного контроля комитета за работой Министерством юстиции, но российская тема почти наверняка будет на нем обсуждаться, отмечает Reuters.
Кроме того, по информации агентства, Сешнс должен в тот же день предстать на закрытом заседании Комитета по разведке Палаты представителей.
В начале ноября несколько сенаторов-демократов потребовали повторно провести допрос Сешнса о предполагаемых контактах штаба Трампа с Москвой. Поводом для этих требований стала информация о попытках организовать встречу между тогдашним кандидатом-республиканцем на пост главы Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Это, по мнению сенаторов от Демократической партии, противоречит предыдущим заявлениям Сешнса.
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