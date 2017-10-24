Если раньше я заявлял, что у Саакашвили статус, который делает невозможным какой-либо способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, о котором он написал заявление", — сказал Луценко.

"Теперь он апатрид (лицо без гражданства). Без каких-либо обстоятельств, которые делали бы невозможным его депортацию. И Государственная миграционная служба знает это точно", — сказал Луценко. Он добавил, что Саакашвили пока не обращался в суд по этому поводу.

"Саакашвили, к сожалению, перешел "красную линию". Он врет, он провоцирует в целях личного захвата власти", — цитирует генпрокурора агентство УНИАН. По словам Луценко, соответствующие данные есть у следствия: "В свое время, когда следователь позволит мне их разглашать, я это сделаю".

Юрий Луценко заверил, что не власти Украины не позволят сторонникам Саакашвили совершить силовой переворот, передает РИА "Новости". "Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей приблизительно 150-200 человек, которые… требуют от государства делать только то, что они при поддержке финансов из-за границы, и в свое время я это докажу — они финансируются из-за границы, — силовыми методами с помощью приобретения автоматического оружия… хотят навязать украинскому государству", — сказал он.

Генпрокурор Украины также подчеркнул, что в "этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", отметив, что на посту губернатора Саакашвили заставил подчиненных оформить разрешения на проживание 20 гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры", которые теперь "с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот".

Также стало известно, что апелляционный суд Львовской области начал судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили на постановление Мостиского райсуда Львовской области о привлечении его к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Как передает УНИАН, судебное заседание ведет судья Игорь Танечник.

Саакашвили на заседании отсутствует. На заседании присутствуют еще один защитник Саакашвили Назар Кульчицкий, представители Госпогранслужбы, представители СМИ. По словам его защитника Маркияна Галабалы, это первое судебное заседание по апелляционной жалобе. И, по его предположению, "оно будет единственным"

Накануне СБУ запретила соратнику экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, депутату парламента Грузии Кобе Накопии въезд на Украину сроком на три года. Решение о запрете было принято 12 октября. СБУ исходила из "интересов обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка".

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально "внесли" их на территорию Украины. Член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.