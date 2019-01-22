"Янукович был классическим главой мафии. Он рассматривал государство как систему сбора общака и совершенно не стеснялся этого. Как человек, это был не такой орангутанг, как его нарисовали перед первым Майданом. Он хитрый, умный, мстительный", - сказал Луценко.
Генпрокурор также рассказал историю, как будучи депутатом Социалистической партии в 2002 году ездил на акцию "Повстань, Україно!" в Донецк и пил с "жесточайшим мафиози Януковичем" – в то время губернатором Донецкой области.
"Ну, и меня за ночь до этого (до акции – ред.) вечером приглашает губернатор Янукович, который уже вот-вот едет в Киев. Посчитал, что я из палаток, какой-то пацан. Он же не учел, что я на заводе, в администрации, в министерстве и так далее. Говорит мне: "Как вам на Донбассе?". Я: "Замечательно! Вызывает огромное уважение". Без никакой иронии! "Но, – говорю, – при этом плакаты какие-то дебильные". "Донбасс никто не поставит на колени. В. Янукович". Он: "А шо тебе не нравится?". – "Да хоть бы привстал уже на колени, сколько лежать-то можно?". – "А шо ты меня под**бываешь?". – "А шо ты мне тыкаешь?". – "А ты мне?". Короче, (схватили друг друга – ред.) за грудки", - рассказал Луценко.
Потом, по его словам, они успокоились и начали пить водку и договариваться, чтобы акция прошла без провокаций.
"Дальше пьем мы ту водку. Янукович говорит: "Еще?". Я говорю: "Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю – да, слаб, но по водке нет". И тут я вижу – маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: "Шо ты, сука, знаешь про чифир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали!", - поведал Луценко.
Он добавил, что этих слов "не испугался, но офигел".
"Вот это вам долгий ответ, кто такой Янукович. Маску он умеет надевать, и даже по-украински говорить, но все равно остался там, в той зоне", - подытожил генпрокурор.
Согласно Википедии, чифир – "тюремный" напиток, который готовится из высококонцентрированной заварки чая, обладает психостимулирующим действием.
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