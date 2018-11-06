По его словам, временная следственная комиссия по расследованию дела об убийстве советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк будет неэффективной.
"Организаторам ВСК нужен не результат. Им нужен пиар для борьбы за власть. Я говорю вещи, которые никогда еще не говорил, но я считаю важным их сказать... Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан национальной полицией, а тех, кто по мнению следователя не указывает на нужного им заказчика. Это все борьба за власть", - добавил он.
"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.
Луценко заявил, что не может допустить "двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытом преступлении".
"Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление, а вам решать, или Мустафа Найем (нардеп – ред.) будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность", - сказал Луценко.
Также Луценко заявил, что пока у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк и накануне "пиарщики в крови" слили информацию об одном из них в СМИ.
Ранее сообщалось, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.
Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.
Напомним, днем 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.
26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычных украинский с больничной койки.
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