Согласно постановлению, Савченко исключили из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободили ее от обязанностей члена этого комитета. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает на аресте и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, сообщает "Украинская правда".

По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", — заявил генпрокурор с трибуны парламента.

"Поэтому сегодня я, как генеральный прокурор, внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко", — добавил он.

Для этого Луценко внес представление о лишении Надежды Савченко депутатских полномочий. После этого Рада проголосовала за исключение Савченко из комитета нацбезопасности.

Ранее нардеп ВР Надежда Савченко дала показания следователям Департамента специальных расследований ГПУ относительно незаконных действий во время Евромайдана в феврале 2014 года нынешнего генпрокурора Юрия Луценко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, сообщает УНИАН.

"Расстрелы на Майдане и то, что уже пятый год люди ждут расследований, которые никогда не будут расследованы. Горбатюку (начальник департамента специальных расследований ГПУ) не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, призывал к этому и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления", — заявила Савченко на брифинге перед допросом в СБУ.

"Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди. Эти люди теперь в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина", — заявила она, подчеркнув, что и Помаранчевая революция и Евромайдан "не происходила с подачи Российской Федерации", а при поддержке западного цивилизованного мира.

"А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались", — отметила Савченко.

По словам Савченко, она последние дни находилась "в Европе для решения вопроса освобождения украинских пленных". "Эти три дня я находилась в Европе, а именно — в Страсбурге. Не в Совете Европы, не в Парламентской ассамблее Совета Европы, а именно в Европарламенте… общалась я с европейскими политиками об освобождении наших пленных и политзаключенных из Российской Федерации.

Было много встреч. Могло быть больше, но, к сожалению, помешали внутренние проблемы в Украине. Я получила живую надежду на то, что в течение трех месяцев от выборов президента в РФ до начала спортивных действ в России будет решен этот вопрос. Я очень в это верю", — цитирует ее агентство УНИАН.

Савченко выразила надежду, что вернутся домой не только пленные на Донбассе, а и политзаключенные из России. В ходе брифинга Савченко обратилась к президенту РФ Путину с призывом отпустить украинских пленных и политзаключенных: "Владимир Путин, вы прекрасно знаете, что я написала вам просьбу о личном помиловании, вам это хорошо известно, но теперь, как человек, как украинка, как человек, прошедший этот путь, как украинский политик, я хочу обратиться к вам с просьбой — отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах оккупированных территорий и Российской Федерации".

По ее словам, в цивилизованном мире важно иметь диалог, и этот диалог начинается с первого шага. Также Савченко призвала Путина забрать 20 граждан России из украинских тюрем.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с РФ относительно освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Также Совет впервые обнародовала поименный список "узников Кремля". В списке названы фамилии более 50 незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Савченко вызвана на допрос в СБУ по делу арестованного главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Рубана с арсеналом оружия задержали 8 марта на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области. По версии следствия, он вез оружие с Донбасса на подконтрольную часть Украины.

Во время отсутствия Савченко на Украине замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что она сбежала в Россию. В опровержение этих слухов Савченко опубликовала на своей странице в Facebook фотографии из Европы.

Комментируя подозрения в свой адрес в попытке организации госпереворота, Савченко заявила: "Обвинения в подготовке государственного военного переворота, а также покушении на власть — это хорошие обвинения. Хороши тем, что я офицер Вооруженных сил Украины, и как офицер ВС я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю, и никак уж не украинскую власть. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко" (цитата по "Интерфаксу").

"Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот — это достаточно ожидаемое, и, наверное, достаточно правильное событие. Я понимаю, что таких нет у власти и в командовании… Есть много военных, которые понимают, что происходит. В России я боролась против внешних врагов Украины, в Украине я борюсь против внутренних врагов Украины. Мне не страшно: как никогда не было, так и не будет", — подытожила депутат.

Свое исключение из комитета нацбезопасности она назвала незаконной юридической процедурой и преступлением.