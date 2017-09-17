"Я, как генеральный прокурор, заявляю - Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал", - объявил Луценко на международном форуме YES, проходящем в Киеве.

По словам Луценко, если Саакашвили хочет оспорить решение президента Украины Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства, он должен обратиться в суд. "Это единственный законный и нормальный способ решения этого спора о гражданстве", - сказал генпрокурор.

В июле 2017 года президент Порошенко лишил бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства, после чего у Саакашвили, как он утверждает, не осталось никакого гражданства.

Решение о лишении Саакашвили гражданства Украины Порошенко принял, когда экс-губернатор находился за пределами страны.

10 сентября Саакашвили смог вернуться на Украину. Он прорвался на территорию страны в окружении сторонников, которые окружили его и смогли провести мимо пограничников.

"Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу", - прокомментировал эти события генпрокурор Луценко.

По данным украинских властей, во время "прорыва" более 20 полицейских и пограничников получили ранения.

12 сентября Саакашвили вручили протокол по делу о незаконном пересечении границы. Судебное разбирательство начнется 18 сентября во Львовской области.