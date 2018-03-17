”На основании доклада главного инспектора, доказательств отдела профессиональной ответственности ФБР и официальной рекомендации высокопоставленного должностного лица, я принял решение незамедлительно освободить от должности Эндрю Маккейба”, — заявил Сешнс.
Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны президента США Дональда Трампа за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.
Ранее сообщалось, что Сешнс задумал уволить ”второго человека” в ФБР до его официальной отставки.
МИД Британии оценил ответ Москвы: "ожидаемо", но это только начало (44)
МИД Британии назвал "ожидаемым" ответ Москвы на высылку...
Генпрокурор США уволил ”второго человека” в ФБР (1)
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс освободил от...
Си Цзиньпина переизбрали главой Китая, удалив из зала журналистов (3)
Си Цзиньпин в субботу был переизбран председателем...
Круглый стол в Берлине: переизбрание Путина — новый вызов для Запада (112)
В преддверии президентских выборов в России в Берлине...
Полиция обеспокоена безопасностью некоторых россиян, живущих в Британии (15)
Британская полиция обратилась к некоторым россиянами,...
TOP новостей
Литовка в Голливуде: мы очень не любим слово "эмигрант", мы - литовцы мира "У нас в Америке" (13)
"Смотришь на дома, знаки, рекламу и ничего не понимаешь -...
Белорусскую журналистку в Литве приняли за наркокурьера: "Это был акт каннибализма" (329)
Гражданка Беларуси Ника Кошар рассказала в...
В Вильнюсе собираются открыть Сквер российской демократии (136)
В Вильнюсе собираются открыть Сквер российской...
Вильнюс: не переплачиваете ли вы за вывоз мусора? (17)
Как выяснилось, тарифы вывоза мусора для жителей...