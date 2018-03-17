Генеральный прокурор США Джефф Сешнс освободил от занимаемой должности заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба до его официальной отставки, передает Reuters.
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© AFP / Scanpix

”На основании доклада главного инспектора, доказательств отдела профессиональной ответственности ФБР и официальной рекомендации высокопоставленного должностного лица, я принял решение незамедлительно освободить от должности Эндрю Маккейба”, — заявил Сешнс.

Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны президента США Дональда Трампа за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.

Ранее сообщалось, что Сешнс задумал уволить ”второго человека” в ФБР до его официальной отставки.

Gazeta.ru
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