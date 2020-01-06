Генпрокуратура Узбекистана передала в суд новое дело Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана завершила расследование уголовного дела в отношении дочери покойного президента республики Ислама Каримова Гульнары. Дело с обвинительным приговором направлено в суд, сообщило ведомство в понедельник, 6 января. Дочь экс-президента и ряд других лиц обвиняют в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.
Преступления Гульнары Каримовой
В августе 2019 года Генпрокуратура Узбекистана открыла в отношении Каримовой дело о хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам республики и вымогательстве чужого имущества. Дочь бывшего узбекского президента не в первый раз привлекают к уголовной ответственности.
Так, в октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело, связанное с ее участием в организованной преступной группе, которая занималась отмыванием денег в период с 2001 по 2013 год. В августе 2015 года ее приговорили к 5 годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.
В июле 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование ряда других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями на общую сумму около 2 млрд долларов. Впоследствии Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах, включая Россию, на общую сумму в 1,5 млрд долларов. В декабре того же года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы.
Домашний арест и колония общего режима
Позднее суд в Ташкенте распорядился заменить Каримовой тюремное заключение на пятилетний домашний арест в квартире ее дочери Иман без права пользоваться интернетом и другими средствами связи. Однако в марте 2019 года Яшнабадский районный суд Ташкента по уголовным делам принял решение перевести дочь экс-президента в колонию общего режима для отбывания оставшегося срока наказания, поскольку Гульнара Каримова неоднократно нарушала условия домашнего ареста.
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