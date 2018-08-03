Следствие по делу об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора УП Алены Притулы.
Žurnalisto P. Šeremeto laidotuvės
© Reuters / Scanpix

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ("террористический акт" – УП) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – указывают в ГПУ.

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В то же время, в ведомстве утверждают, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".

Также правоохранители говорят, что экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие настаивает, что это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракт.

Также сообщается, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".

Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", – отмечают в прокуратуре.

Там также утверждают, что в действующем УПК нет прямого требования о вынесении постановления про привлечении в качестве потерпевшей.

Ранее сообщалось, что Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.

Кроме того, еще 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.

Украинская правда
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