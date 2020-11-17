Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в шпионаже в пользу Египта одному из сотрудников Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии. Его дело будет рассматриваться в Высшем земельном суде Берлина, указывается в пресс-релизе Генпрокуратуры, опубликованном в понедельник, 16 ноября.
Подозреваемый гражданин Германии и уроженец Египта Амин К. с 1999 года работал в отделе посещений Ведомства по печати и информации федерального правительства Германии. Его подозревают в том, что он, самое позднее с 2010 года, работал на египетские спецслужбы, получая задания в посольстве Египта.
По данным следствия, у него не было доступа к секретным документам. Подозреваемый составлял для Египта доклады по внешней и внутренней политике Германии, пользуясь открытыми источниками и возможностями, которыми он обладал в качестве сотрудника федерального ведомства, возглавляемого официальным представителем правительства Германии Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert).
Еще в декабре 2019 года в его квартире прошел обыск, однако сам подозреваемый до сих пор находится на свободе.
Цели египетских спецслужб в Германии
Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год, в Германии действуют две египетские разведслужбы: Служба общей разведки (General Intelligence Service, GIS) и Служба национальной безопасности (National Security Service, NSS). Их главными задачами является сбор информации о проживающих в Германии сторонниках египетской оппозиции, таких как члены движения "Братья мусульмане" или христианской общины коптов.
В докладе также указывается, что египетские спецслужбы стараются завербовать живущих в Германии граждан Египта для сотрудничества.
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