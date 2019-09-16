"Генеральный секретарь осуждает имевшие место в субботу атаки на объекты компании [Saudi] Aramco в Восточной провинции Королевства Саудовская Аравия, ответственность за которые взяли хути", – говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации напряженности и всегда соблюдать нормы международного гуманитарного права", – отмечается в заявлении.

Тем временем высокопоставленный представитель руководства США заявил в воскресенье, что размах и точность атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии наводят на мысль, что они были осуществлены не хути и что их источник – не на юге, в Йемене, а на северо-западе.

"Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет Иран. Как ни крути, но от этого вывода уйти нельзя. Других кандидатов нет. Свидетельства указывают только в одном направлении, а именно, что ответственность за это несет Иран", – заявил чиновник корреспонденту агентства Reuters.