Генеральный секретарь ООН осудил атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

"Генеральный секретарь осуждает имевшие место в субботу атаки на объекты компании [Saudi] Aramco в Восточной провинции Королевства Саудовская Аравия, ответственность за которые взяли хути", – говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации напряженности и всегда соблюдать нормы международного гуманитарного права", – отмечается в заявлении.
Тем временем высокопоставленный представитель руководства США заявил в воскресенье, что размах и точность атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии наводят на мысль, что они были осуществлены не хути и что их источник – не на юге, в Йемене, а на северо-западе.
"Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет Иран. Как ни крути, но от этого вывода уйти нельзя. Других кандидатов нет. Свидетельства указывают только в одном направлении, а именно, что ответственность за это несет Иран", – заявил чиновник корреспонденту агентства Reuters.
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