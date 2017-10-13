Южнокорейский технологический гигант уже длительное время испытывает серьезные проблемы.
В августе 2017 года 49-летний вице-президент Samsung Electronics и наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был признан сеульским судом в коррупции и злоупотреблении доверием и приговорен к пяти годам лишения свободы.
Годом ранее концерн оказался втянут в технологический скандал, связанный с его новым флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note 7. Продажи устройства начались в августе 2016 года.
Однако уже 2 сентября концерн был вынужден отозвать 2,5 млн проданных смартфонов из-за многочисленных сообщений об их перегреве и возгорании. В октябре было решено полностью прекратить производство этой модели.
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