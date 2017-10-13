Генеральный директор южнокорейской компании Samsung Квон О Хьюн объявил о своей отставке. Как сообщает в пятницу, 13 октября, агентство AFP, высокопоставленный менеджер объяснил свое решение тем, что в условиях "беспримерного кризиса" настало время дать новый старт компании, которую должно возглавить новое руководство.
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© Reuters / Scanpix

Южнокорейский технологический гигант уже длительное время испытывает серьезные проблемы.

В августе 2017 года 49-летний вице-президент Samsung Electronics и наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был признан сеульским судом в коррупции и злоупотреблении доверием и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Годом ранее концерн оказался втянут в технологический скандал, связанный с его новым флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note 7. Продажи устройства начались в августе 2016 года.

Однако уже 2 сентября концерн был вынужден отозвать 2,5 млн проданных смартфонов из-за многочисленных сообщений об их перегреве и возгорании. В октябре было решено полностью прекратить производство этой модели.

Deutsche Welle
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