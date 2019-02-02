По словам генерала, он не признает "диктаторскую власть Николаса Мадуро" и готов выполнять приказы Гуайдо. Родригес также заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают Мадуро.
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General reconoce a @jguaido como presidente y llama a desconocer a Maduro
Se trata del General de División Francisco Esteban Yánez Rodríguez (7.101.984)
Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. pic.twitter.com/agsPhF3Hua— Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 2 лютого 2019 р.
В твиттерах ВВС Венесуэлы и командующего ими появились скриншоты видеообращения Родригеса с надписью "предатель".
No se podía esperar menos del TRAIDOR GD Francisco Esteban Yanez Rodriguez, sobrino del corrupto Gral Yanez Mendez que por cierto tiene un expediente en la Contraloría General de la #FANB por corrupto!#LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/82FxEE70V8— Comandante Gral de la Aviación Militar Bolivariana (@Cmdte_Aviacion) 2 лютого 2019 р.
Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны.
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