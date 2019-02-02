Дивизионный генерал и директор стратегического планирования военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес опубликовал видеообращение, в котором заявил о признании Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы.
© Reuters / Scanpix

По словам генерала, он не признает "диктаторскую власть Николаса Мадуро" и готов выполнять приказы Гуайдо. Родригес также заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают Мадуро.

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В твиттерах ВВС Венесуэлы и командующего ими появились скриншоты видеообращения Родригеса с надписью "предатель".

Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны.

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