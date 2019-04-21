"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда", - отметил Романенко.
По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.
"А в России ситуация гораздо сложнее и тяжелее. Но царям не до этого, у них свои интересы и заботы – как обогатиться и войти в историю сильным царем, альфа-самцом", – заключает эксперт.
Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин спрогнозировал, что распад России неизбежен. По его словам, Украина может претендовать на ряд областей бывшей РФ.
"Кроме того, я считаю, что и Украина должна думать о своих землях, о которых поется в нашем Гимне – "від Сяну до Дону". Она должна над этим работать. И такая возможность будет, поскольку Путин рано или поздно погибнет: или умрет, или заболеет, или произойдет переворот. А это сразу же приведет к распаду Российской Федерации, потому что у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она надоела всему миру", – считает политолог.
В России студентам предлагали регистрироваться на места во главе "Бессмертного полка" рядом с Путиным
Спортивные клубы ряда московских вузов предложили...
Во Франции начались новые протесты "желтых жилетов"
В Париже и других городах Франции после относительного...
Генерал ВСУ: Украина должна будет взять под контроль часть России после ее распада (72)
Когда Китай начнет захватывать российскую Сибирь...
В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 262 заявления о нарушениях (1)
Национальная полиция Украина зарегистрировала 262...
ФОТО: в Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв. В предыдущих погибли более 160 человек (4)
В Шри-Ланке произошел восьмой по счету взрыв, передает...
TOP новостей
Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (11)
Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...
Украина выбирает президента во втором туре Порошенко и Зеленский проголосовали (270)
В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...
Граждане Украины в Литве голосуют во втором туре президентских выборов (17)
Граждане Украины , находящиеся в Литве, в воскресенье в...
Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)
После затянувшегося засушливого периода в первый день...
В пасхальное утро жители Вильнюса обнаружили повреждённые сакуры (9)
Связавшаяся с редакцией DELFI жительница столицы Литвы...