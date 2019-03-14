Российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах, предупредил высокопоставленный американский генерал.
Curtisas Scaparrotti
© AFP / Scanpix

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", – заявил комитету Палаты представителей по вооруженным силам глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

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Своим заявлением он опроверг предположения, что Россия разрабатывает подобное вооружение исключительно для того, чтобы вызвать тревогу у Пентагона, который планирует модернизировать ядерные силы США с учетом новых угроз.

Представители Пентагона считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это, – заявил Скапаротти законодателям. – И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого".

С этим согласилась гражданская коллега Скапаротти, отметив, что китайские военные стратеги разработали аналогичную теорию одержания победы в конфликтах.

Обе страны стремятся подвести США к сложной дилемме.

"Модернизация вооруженных сил России и Китая, в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют этим субъектам возможность действовать быстро, использовать то, что обычно называют сценарием свершившегося факта", – заявила исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер.

"Если станет ясно, что задействован такой сценарий, то США окажутся в неблагоприятной ситуации, когда им придется реагировать так, что это может рассматриваться, как эскалация конфликта, что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными державами", – добавила она.

Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" оружейных систем, способных доставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие, отметил Скапаротти.

"Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", – сказал он.

"Голос Америки"
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