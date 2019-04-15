По словам Скапаротти, "во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали". "Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", — подчеркнул генерал. За все время на своем посту он лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, хотя время от времени разговаривал с ним по телефону.
Если противники знают возможности и намерения друг друга, вероятность того, что между ними случится конфликт, значительно ниже, поэтому "общение является очень важной частью сдерживания", подчеркнул Скапаротти. По мнению главкома сил НАТО в Европе, необходимо больше общаться с российской стороной — "это дало бы нам возможность понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем".
Ранее, выступая с речью на заседании Комитета по делам вооруженных сил Сената США, Скапаротти заявил о необходимости усилить боевую мощь США, чтобы эффективно противостоять росту российской военной угрозы в Европе и во всем мире.
Генерал назвал Россию главной угрозой стабильности на европейском континенте. Он выразил недовольство силами сдерживания, находящимися в распоряжении США в Европе на данный момент, и призвал Вашингтон увеличить свой военный контингент в этом регионе.
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