Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.
© Sputnik / Scanpix

По словам чешского генерала, альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

Несмотря на утверждения Москвы, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", чешский генерал напомнил, что Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам.

General Petr Pavel
General Petr Pavel
© AP/Scanpix
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В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заявил Петр Павел, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне", — сказал генерал НАТО в интервью агентству Associated Press. Он добавил, что "если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью "прозрачны".

"У нас высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально возникновение инцидентов является довольно высоким из-за факторов человеческой или технической ошибки", — отметил Павел.

"Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате нечаянных инцидентов", — сказал он.

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