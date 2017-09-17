По словам чешского генерала, альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".
Несмотря на утверждения Москвы, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", чешский генерал напомнил, что Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам.
В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заявил Петр Павел, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.
"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне", — сказал генерал НАТО в интервью агентству Associated Press. Он добавил, что "если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью "прозрачны".
"У нас высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально возникновение инцидентов является довольно высоким из-за факторов человеческой или технической ошибки", — отметил Павел.
"Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате нечаянных инцидентов", — сказал он.
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