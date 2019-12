Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крыми города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей, в соответствии с которой Россию призывают "вывести свои вооруженные силы с территории Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Ключевые положения этого проекта резолюции опубликовало на своей станице в Twitter постоянное представительство Украины при ООН. Кроме прочего, подписавшие документ государства призывают Москву вернуть все вооружение и оборудование с украинских судов "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые Россия задержала в ноябре 2018 года в ходе инцидента в Керченском проливе и лишь спустя год вернула Украине.

Кроме того, в проекте резолюции осуждаются поездки российских чиновников на территорию Крыма, включая случаи, связанные с проведением военных учений, и выражается обеспокоенность по поводу того, что Россия пользуется захваченными предприятиями украинской военной инфраструктуры в Крыму.

