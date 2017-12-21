Против резолюции проголосовали только десять государств - США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.
В поддержку резолюции высказались 128 стран, в том числе Россия, власти которой ранее критиковали решение президента США Дональда Трампа. Еще 35 государств воздержались.
В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте говорится, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.
Выступая на заседании Генассамблеи ООН, постпред США при ООН Никки Хейли выступила с предостережением, призвав не поддерживать резолюцию. Соединенные Штаты "будут помнить этот день", сказала она.
"Это голосование повлияет на отношение американцев к ООН и наше отношение к тем странам, которые не уважают наши решения в ООН", - сказала она.
Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль абу-Рудейна приветствовал решение ООН, назвав его "победой Палестины".
Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению.
Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.
"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, - сказал президент США. - Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".
Признание США
6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.
Президент США объявил о поручении госдепартаменту начать процесс переноса посольства в Иерусалим, но в то же время уведомил конгресс об отсрочке переноса посольства еще на шесть месяцев. Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.
Миссия США при ООН также успела обнародовать заявление, в котором указыла, что голосование могло выглядеть по-другому, учитывая факт 35 воздержавшихся представителей стран-участниц ООН и 21 представителя делегаций, которые отсутствовали во время заседания Генассамблеи.
Израильское правительство также выразило свое несогласие. Премьер-министр Беньямин Натаньяху еще до голосования заявил во время своего выступление в израильском городе Ашдод, что "Иерусалим является столицей Израиля, вне зависимости от того, признает его таковым ООН или нет".
Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.
Израиль покидает ЮНЕСКО после решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму (6)
Израиль начинает процедуру по выходу из состава...
Меркель и Макрон призвали Россию вернуть военных в СЦКК в Донбассе (20)
Участники "нормандского формата" канцлер Германии...
В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести сурикаты. Трубкозуб Миша погиб (5)
В Лондонском зоопарке после пожара пропали без вести...
Умер астронавт, первым вышедший автономно в открытый космос (15)
Американский астронавт Брюс Маккэндлесс скончался на...
В ФРГ отмечен почти пятикратный рост числа дел по подозрению в терроризме (2)
В связи с большой загруженностью Федеральная...
TOP новостей
Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (173)
Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...
Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)
Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (6)
В этом году в праздничный период много выходных,...