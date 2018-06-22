Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 22 июня, приняла резолюцию "О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Документ поддержали 64 страны, 15 высказались против и еще 83 - воздержались.

В резолюции речь идет о выводе из Приднестровского региона Молдавии оперативной группы российских войск (ОГРВ) и вывозе оружия и боеприпасов со склада бывшей советской 14-й армии. Молдавия считает присутствие этих сил угрозой для поддержания мира и безопасности и указывает на то, что Россия еще в 1999 году на стамбульском саммите взяла на себя обязательства по выводу своих войск, которые так и не выполнила до конца.

Более 1500 военных РФ и 21 тонна боеприпасов

По словам министра иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудора Ульяновски, на сегодняшний день в восточных районах страны остаются около 1500-1700 российских военных и около 21 тонны боеприпасов на складах в селе Колбасна.

"Точные цифры известны только российским властям, учитывая, что эта территория временно находится вне конституционного поля молдавского руководства, а также полное отсутствие прозрачности в этом вопросе", - пояснил Ульяновски 15 июня на брифинге в Кишиневе. Он отметил, что молдавские власти "настаивают на безусловном и полном выводе ОГРВ", но не российских миротворцев, входящих в состав воинского компонента Объединенной контрольной комиссии.

Российская сторона критикует резолюцию по Приднестровью

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в самой Молдавии нет консенсуса по выводу российских войск. По его словам, резолюция подразумевает вывод солдат, входящих в состав миротворческих сил, что "идет вразрез предпринимаемым под эгидой ОБСЕ усилиям по урегулированию в Приднестровье", пишет ТАСС.

Проект резолюции по выводу российских войск с территории Приднестровья планировалось рассмотреть на заседании Генассамблеи ООН еще 23 октября прошлого года. Однако по просьбе молдавского руководства этот пункт был снят с повестки дня.