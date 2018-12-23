Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, приняла резолюцию о нарушениях прав человека на аннексированном Россией украинском полуострове Крым, осудив, в частности, "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе. За документ, предложенный Киевом, проголосовали 65 стран-участниц международной организации, сообщил в своем микроблоге Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Против были 27 государств, в том числе Россия, Беларусь, Венесуэла, Китай, Никарагуа и Сирия. Еще 70 стран воздержались.
В 2016 и 2017 годах Генассамблея ООН уже принимала аналогичные документы о положении в области прав человека в Крыму и Севастополе. В резолюциях осуждались "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове.
ООН осудила растущее военное присутствие РФ в Черном и Азовском морях
17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о "российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей". В документе утверждается, что присутствие российских военнослужащих на аннексированном полуострове "противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".
Кроме того, участники Генассамблеи ООН осудили "увеличивающееся военное присутствие" РФ "в частях Черного и Азовского морей, в том числе Керченском проливе", а также наложенные Россией "ограничения международного судоходства" в регионе.
Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.
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