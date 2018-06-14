За резолюцию проголосовали 120 стран, 8 голосов были поданы против, еще 45 воздержались. Текст резолюции был предложен Алжиром, Турцией и Палестинской автономией.

Представитель Израиля при ООН Дани Данон, выступая на заседании, заявил, что речь идет о "попытке лишить Израиль основного права на самооборону". Он предупредил представителей других стран, что, поддерживая резолюцию, они "придают силы" палестинскому радикальному движению ХАМАС.

В то же время США потерпели неудачу, предложив дополнение к резолюции, где содержалось осуждение насилия, к которому прибегает движение ХАМАС. Для одобрения документа требовались две трети голосов, однако за него проголосовали только 62 страны. 58 выступили против, еще 42 воздержались. Ранее США наложили вето на резолюцию с осуждением действий Израиля, которую внесли на рассмотрение в Совет Безопасности ООН, куда входят представители 15 государств.

Не менее 129 палестинцев были убиты израильской армией в результате протестов, которые с марта 2018 года проходили близ границы с сектором Газа. О жертвах среди израильских военных или гражданских лиц не сообщалось.