Против соответствующего предложения голосовала Россия, Сирия, Венесуэла и ряд других государств. Решение о включении вопроса в повестку дня было принято подавляющим большинством голосов.
Donbas
© Sputnik / Scanpix

Генеральная Ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Об этом в субботу, 22 сентября, сообщило в "Твиттере" постоянное представительство Украины при ООН. "Решение было принято уверенным большинством: за - 68, против - 13", - говорится в твите. "Сторонников российских нарративов становится все меньше", - отметил в этой связи постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По сообщению украинских дипломатов, против включения вопроса о ситуации в аннексированном Крыму и в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах Донбасса в повестку дня сессии Генассамблеи проголосовали 13 стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между поддерживаемыми Москвой пророссийскими сепаратистами и вооруженными силами Украины, в результате которого погибли уже тысячи людей. Украина обвиняет Россию в оказании помощи сепаратистам, называя ее государством-агрессором. Москва отрицает, что является стороной конфликта Донбассе.

73-я сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 18 сентября.

Deutsche Welle
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