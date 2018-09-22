Генеральная Ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Об этом в субботу, 22 сентября, сообщило в "Твиттере" постоянное представительство Украины при ООН. "Решение было принято уверенным большинством: за - 68, против - 13", - говорится в твите. "Сторонников российских нарративов становится все меньше", - отметил в этой связи постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
По сообщению украинских дипломатов, против включения вопроса о ситуации в аннексированном Крыму и в контролируемых пророссийскими сепаратистами районах Донбасса в повестку дня сессии Генассамблеи проголосовали 13 стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.
Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между поддерживаемыми Москвой пророссийскими сепаратистами и вооруженными силами Украины, в результате которого погибли уже тысячи людей. Украина обвиняет Россию в оказании помощи сепаратистам, называя ее государством-агрессором. Москва отрицает, что является стороной конфликта Донбассе.
73-я сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 18 сентября.
В Мюнстере будут судить 94-летнего бывшего охранника концлагеря (5)
Экс-охранник концлагеря Штуттгоф обвиняется в...
Генассамблея ООН обсудит ситуацию в Крыму и Донбассе (3)
Против соответствующего предложения голосовала...
Китай отказался от торговых переговоров с США (3)
Пекин в последнюю минуту отменил визиты сразу двух...
За четыре года в РФ зафиксировано более 200 нападений на активистов (21)
С января по середину сентября 2018 года правозащитники...
Глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным и поддержала санкции (16)
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о танцах с...
TOP новостей
LIVE / Папа римский Франциск обратился к жителям Литвы (19)
22 сентября в Международном вильнюсском аэропорту...
Плохая погода не страшна: в ожидании исторического визита люди собрались с 6 ч. (7)
В эти выходные внимание всего мира направлено на Литву....
Исследователь истории Вильнюса: советский период как противоположность покойнику – о нём либо ничего, либо плохо (59)
О советском периоде в том числе и как о наследии...
Папа может попросить Литву о солидарности в вопросе беженцев (1)
Прибывший в Вильнюс папа Франциск может попросить...
Экономисты оценили идею возвращения лита: это нанесет ущерб имиджу Литвы (98)
По данным Центробанка Литвы , жители страны до сих пор...