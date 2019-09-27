Россияне Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политическое убежище в США. Однополая пара была вынуждена покинуть РФ из-за обысков по делу об усыновлении двоих детей. Как они сообщили DW в четверг, 26 сентября, в октябре-ноябре у них будут собеседования в миграционной службе.

В инициативной группе сторонников ЛГБТ "Выход", юристы которой оказывают правовую поддержку паре, назвали прошедшие летом обыски в их квартире, а также у родителей и брата одного из мужчин, — "попыткой давления" с целью "забрать детей".

Адвокаты были готовы предоставить правоохранительным органам информацию, свидетельствующую "о безосновательности давления" и возбуждения уголовного дела против сотрудников опеки. Однако за минувший месяц к защитникам никто не обратился, а их ходатайства не рассмотрели в сроки, предписанные законом, отметили в пресс-службе инициативы.

Зато прокуратура РФ продолжает посылать запросы Ваганову и Ерофееву. Правда, заявили они DW: "Мы на них не реагируем".

"Дети имеют право жить там, где счастливы"



"Дети воспитываются любящими родителями и имеют право жить в семье, там, где они счастливы, невзирая на дремучие взгляды некоторых консервативных политиков", — уверен консультант группы "Выход" Макс Оленичев.

По его словам, российские власти должны прекратить дело и создать все условия, чтобы "однополые семьи, граждане" могли открыто воспитывать детей "в своей стране, не опасаясь дискриминации".

О переезде в США



Андрей Ваганов ранее уточнил, что вот уже три недели живет со своим партнером и детьми в городке Мерсер-Айленд (штат Вашингтон). Мальчики пошли в школу и адаптируются к новым условиям. Семья завела собаку. Пара успешно взаимодействует "с различными ведомствами и организациями" и даже "обзавелась друзьями", добавил он. Сам Ваганов, по его собственным словам, "впервые за последние 6-7 лет перестал бояться".

Пара заключила брак в Дании в 2016 году и вместе воспитывает двух приемных детей. В середине июля стало известно, что Следственный комитет РФ (СК), возбудил уголовное дело по статье "халатность" против должностных лица отдела соцзащиты населения московского района Марьино, допустивших усыновление. В интервью DW Ваганов и Ерофеев рассказали о возникших проблемах, последовавших за ними обысках и бегстве из страны.