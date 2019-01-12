Разумеется, за почти 74 года, которые минули с окончания войны, боевые качества военной техники довольно условны, но стрелковое оружие продолжает пользоваться популярностью даже в таких странах, как США, Германия или Россия. Русская служба Би-би-си сделала подборку военных долгожителей.

Легендарный советский танк Т-34

Танк Т-34 считается одним из лучших танков времен Второй мировой войны в немалой степени из-за своей технологичности — его производство было сравнительно несложно наладить, что доказала после войны Чехословакия.

Советские и чехословацкие танки поставлялись в десятки стран мира, включая Кубу, Вьетнам, КНДР, Йемен, Болгарию, Египет. Во многих этих странах Т-34, как и созданная на его основе самоходная установка Су-100, оставались в строю до 2000-х годов. Часто шасси "тридцатьчетверок" служило базой для создания различных боевых и вспомогательных машин, например, зенитных комплексов.

После Второй мировой Т-34 и Су-100 успели поучаствовать во многих военных конфликтах — начиная с корейской войны и заканчивая гражданской войной в Югославии в 1990-х годах. Они участвовали и в арабо-израильских войнах, в результате которых оказались и в составе израильской армии.

Американские танки Stewart и Sherman

Два американских танка — легкий М3 Stewart и средний М4 Sherman — во время Второй мировой стали не менее важными инструментами, при помощи которых союзники одержали победу над странами гитлеровской коалиции.

Эти танки и машины, созданные на их основе, воевали не только в составе американской армии, но и в британских, канадских вооруженных силах, войсках Свободной Франции, Красной армии. Они, как и советские танки, были довольно удачными с технологической точки зрения, и их также было построено несколько десятков тысяч единиц. Их поставляли в самые разные страны, где они оставались на вооружении до недавнего времени.

Последние "шерманы" и "стюарты" оставались в строю в Парагвае — они были получены из Бразилии, Аргентины и США. Парагвай отремонтировал до боеспособного состояния два Sherman Firerfly V, а также несколько танков Stewart.

В апреле издание Janes Defense сообщило, что в Парагвае были окончательно списаны три последних "шермана". При этом о списании "стюартов" ничего не сообщается.

Полугусеничные американские бронетранспортеры М2 и М3

Еще один долгожитель — американские полугусеничные бронетранспортеры, которые в США производились под разными индексами М2 и М3, которые, как и американские танки, побывали практически на всех театрах боевых действий в Европе и Азии.

Экспортные модификации этих бронетранспортеров использовали американские союзники, включая советскую армию, а после войны они десятки лет оставались на вооружении во многих странах.

Полугусеничные БТР стали базой для многих боевых машин. Они участвовали во Второй мировой, корейском конфликте, арабо-израильских войнах, вьетнамской войне и других.

До недавнего времени они оставались на вооружении в армиях Перу и Парагвая. Точных данных о том, сколько именно в мире остается в строю американских полугусеничных бронированных машин, в открытом доступе нет.

Прототипы советских, американских и немецких пулеметов

Стрелковое оружие вообще обладает свойством стареть медленнее других вооружений, и тяжелые пулеметы, разработанные в разных странах перед началом или во время Второй мировой войны, не стали исключением.

Советский крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШК) был разработан в 1938 году, прошел всю войну и оставался основным советским и российским тяжелым пулеметом до самого последнего времени. Сейчас в российской армии его сменили пулеметы "Утес" и "Корд", но он широко используется в армиях многих стран.

Второй долгожитель среди тяжелых пулеметов — Browning M2. Он был разработан американским конструктором-оружейником Джоном Браунингом на основе его же пулемета M1919, первая версия которого была создана еще в 1919 году (и который также продолжают использовать в разных странах до сих пор).

М2, как и советский ДШК, поучаствовал в большинстве крупных конфликтов ХХ века, был принят на вооружение во многих странах (в СССР он попал вместе с техникой, полученной по ленд-лизу), и до сих остается на вооружении в США.

Его использовали в качестве станкового пулемета, устанавливали на самолеты, применяли на флоте. Кроме американских вооруженных сил, он до сих пор стоит на вооружении в армиях и на флоте в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канаде, Бельгии и многих других странах.

Наконец, германский пулемет MG3, который до самого последнего времени оставался основным в Бундесвере, — не что иное как модернизация знаменитого MG42 времен Второй мировой войны.

В отличие от советского ДШК и американского М2, которые используют разные патроны калибра 12,7 мм, MG3 был переделан из MG42 под натовский патрон 7,62х51 мм. Он не является тяжелым пулеметом, но оказался чрезвычайно популярен во всем мире, в первую очередь из-за высокой скорострельности. Он стоит на вооружении в Германии, Австрии, Греции, Дании, Норвегии, Пакистане и многих других странах.

Все три пулемета уже подошли к пенсионному возрасту и заменяются на более новые модели. Однако миллионы произведенных единиц (эти пулеметы производились во многих странах) позволяют предположить, что они еще долгие годы будут участвовать в военных конфликтах.

Последний филиппинский эсминец

В марте 2018 года на эсминце "Раджа Хумабон" (Rajah Humabon) был торжественно спущен военно-морской флаг Филиппин. Этот эсминец — последний боевой корабль, построенный во времена Второй мировой войны и продолжавший нести службу.

Он был спущен на воду в США в мае 1943 года, а уже в августе был зачислен в корабельный состав под именем "Атертон" (Atherton). Он участвовал в боевых действиях в Атлантике, охотясь за подлодками и сопровождая конвои. 5 мая 1945 года эсминец потопил германскую подлодку U-853 в нескольких километрах от побережья США.

После войны корабль передали японским силам самообороны, в составе которых он прослужил 20 лет под именем "Хацухи" (Hatsuhi), а затем в 1978 году — филиппинским ВМС.

"Раджа Хумабон" дослужил до своих последних дней без глубокой модернизации — он оставался кораблем времен Второй мировой войны, устаревшим, и в последние годы выполнял в основном церемониальные функции. Теперь, как ожидается, его превратят в корабль-музей.